Sparatoria ai Decumani: il pregiudicato ferito si è fatto scudo con una ragazza

È emerso un nuovo particolare a proposito della sparatoria avvenuta ai Decumani nella notte tra giovedì e venerdì, in via dei Carrozzieri alla Posta. Il bilancio, di due feriti – un 40enne pregiudicato ed un 21enne incensurato – poteva essere più grave: il 40enne, vero obiettivo dei sicari, ha provato a farsi scudo con una ragazza, la fidanzata del 21enne. La ricostruzione, riportata dal Mattino, è stata fatta dagli inquirenti grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Il 40enne, pregiudicato dei Quartieri spagnoli con precedenti per furto, rapina e stupefacenti, stava bevendo una consumazione in un bar. Nel locale è entrato un uomo con il volto coperto da sciarpa e cappuccio, pistola in pugno. Si scatena il caos nel locale: senza vie di fuga il pregiudicato si lancia verso il fondo del bar e si nasconde alle spalle di una ragazza. Il fidanzato prova a soccorrerla e l'uomo incappucciato inizia a sparare: due colpi, uno che si conficca nella gamba del 40enne, un altro nel piede dell'incensurato.