Cedro di largo Giusso, "bendato" l'albero danneggiato dai vandali

"Forse riusciremo a salvare questo straordinario simbolo di riscatto per una zona che ne ha tanto bisogno". Così oggi il consigliere della II Municipalità, Pino De Stasio, ha descritto l'intervento effettuato al cedro in largo Giusso.

L'albero, piantato nel 2013 in sostituzione dello storico cedro della piazza, era stato gravemente danneggiato da ignoti alcuni giorni fa.

"Abbiamo effettuato l'intervento di bendatura con apposito prodotto per riparare la gravissima lesione subita", ha spiegato De Stasio. Presente anche Fabrizio Caliendo del Kesté, da tempo in prima linea nella lotta per la riqualificazione della zona.