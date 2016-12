"Quel mezzo dell'Asia imbocca sempre contromano via Sant'Anna dei Lombardi"

A raccogliere la denuncia è stata la Radiazza. In un video postato sui social da Gennaro Cardone, è documentato come un camion Asia imbocchi via Sant’Anna dei Lombardi contromano. "Lo fa ogni mattina", spiega l'autore del filmato.

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a una palese violazione delle più elementari norme del codice della strada da parte di dipendenti dell’Asia - rendono noto consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de la Radiazza - e chiediamo ai vertici dell’azienda di verificare subito chi sono i dipendenti responsabili per prendere i provvedimenti necessari ed evitare che accada ancora”.

Cardone, un commerciante della zona, ha immortalato il camion, di quelli usati per spazzare e pulire le strade, che imbocca contromano la strada.

"A render ancor più grave la cosa - aggiungono alla Radiazza - è che non si tratterebbe di un caso isolato, ma di un’abitudine che si ripete ogni giorno”. "Evidentemente quel dipendente dell’Asia ha pensato di poter tornare al deposito o in quale altro posto dove deve andare riducendo i tempi di percorrenza, senza pensare ai pericoli che crea imboccando una strada trafficata contromano”.