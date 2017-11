Paura nella notte in via Pessina, esplosione all'esterno di un bar

Paura la scorsa notte in via Pessina dove, all'angolo con via Broggia, una violenta esplosione è avvenuta al'esterno di un bar.

Secondo le prime ricostruzioni non dovrebbero essersi registrati feriti. In strada, nei pressi dell'esercizio commerciale, un letto di vetri caduti dalle finestre dei palazzi circostanti e dai finestrini delle auto in sosta, dovuti all'onda d'urto dell'esplosione.

L'esplosione è avvenuta alle 3.25, al civico 75. Non ne sono ancora chiare le ragioni, ma la pista privilegiata dagli inquirenti è quella dolosa. Nel video, inviatoci da un lettore, l'intervento delle forze dell'ordine avvenuto pochi minuti dopo la deflagrazione.

Il fratello del proprietario e cogestore del bar ha spiegato di non aver mai ricevuto minacce. Le forze dell'ordine stanno visionando alcuni filmati di sorveglianza per capire cosa possa essere accaduto.

IL VIDEO (di Raimondo Ricci)