Ha le doglie in strada, soccorsa dal 118 partorisce in ambulanza

La postazione Vomero del 118 è stata allertata per una donna in travaglio nella zona di Montecalvario. Pochi miunuti dopo l'ambulanza è giunta sul posto. La donna aiutata dal personale del 118 ha partorito una femmina nell'ambulanza.

"Complimenti all'equipaggio Vomero: medico Tommaso Prisco, infermiere Enzo Grieco, autista soccorritore Sergio Crescenzo. Complimenti estesi anche alla gente del quartiere che ha aiutato la donna, ma sopratutto all'equipe ginecologica del Cardarelli che ha atteso l'ambulanza con l'incubatrice. Non so che nome avrà la bimba ma per noi sarà': centodiciottina", scrive nel comunicato l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che celebra l'inusuale nascita avvenuta in ambulanza.