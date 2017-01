Camorra, sparatoria nella notte alla Pignasecca: ipotesi stesa

Spari nella notte alla Pignasecca: si tratta della segnalazione anonima che ha raggiunto all'1.30 la centrale operativa della Questura. La denuncia ha trovato conferme dopo un sopralluogo della polizia. A darne notizia Il Mattino.

I colpi di pistola sono stati esplosi nei pressi dell'ospedale Vecchio Pellegrini. "In via Bonaffacciata Vecchia stanno sparando", aveva detto un uomo al centralino. In effetti, le volanti che si sono recate sul posto hanno trovato tre bossoli calibro 7,65 che verranno analizzati dalla scientifica.

Non si registrano feriti. Le ipotesi sono due: la "stesa", una semplice prova di forza della camorra locale; oppure un raid, un tentato omicidio non riuscito. In zona, neanche un mese fa, si registrò un episodio simile.