Vandali tentano di abbattere il cedro di Largo San Giovanni Maggiore

"Stanotte alcuni soggetti non ben identificati hanno tentato di segare il famoso Cedro del Libano". La denuncia, corredata di fotografie, è di Pino De Stasio. Il consigliere municipale ha reso noto di aver già "denunciato oggi stesso in Consiglio municipale il gravissimo atto, chiedendo agli uffici competenti l'immediata messa in sicurezza dell'albero e il riposizionamemento dei "bastoni" che reggevano lo stesso".

Un atto vandalico incomprensibile, ai danni di un albero che è il simbolo di Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli: piantato nel 2013, sostituisce il vecchio albero abbattuto perché giudcato malato e potenzialmente pericoloso.