Terrore alla Stazione Centrale, infermiera aggredita da un tossicodipendente

Ennesima aggressione ai danni del personale del 118: questa volta la vittima è un'infermiera, presa a calci durante un intervento di soccorso che ha avuto luogo in piazza Garibaldi nel primo pomeriggio di ieri. A darne notizia è il Mattino.

L'ambulanza era sul posto per un uomo segnalato in forte stato d'agitazione sul binario 24 della Stazione Centrale. Quando la donna si è avvicinata, l'aggressione: ha riportato un trauma contusivo al ginocchio e policontusioni per una prognosi di 10 giorni.

L'aggressore, tossicodipendente bloccato dalla Polfer, è stato trasportato al San Giovanni Bosco dall'ambulanza. È stato denunciato dalla vittima.

Solo lo scorso 22 novembre il tema delle aggressioni contro i sanitari era stato al centro di un convegno tenutosi al Loreto Mare. Nell'occasione è stato chiesto di arginare il fenomeno, con tra le soluzioni proposte anche quella di rendere – negli interventi – medici e infermieri pubblici ufficiali.