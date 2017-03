Aggrediscono una turista alla Stazione Centrale: arrestati

La turista, a Napoli dalla Calabria, era stata aggredita da due uomini: un tentativo di rapina. Una pattuglia dell'Esercito in servizio in zona è intervenuta e ha messo in manette i malviventi.

L'episodio è avvenuto ieri sera a piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale. I militari sono stati attirati dalle urla della donna e hanno immediatamente bloccato gli aggressori: dai successivi controlli è emerso si trattava di due persone già note e con numerosi precedenti.

Dopo la denuncia dalla donna i due sono stati arrestati. Risponderanno di tentata rapina in concorso.