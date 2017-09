Palpeggia e tenta di violentare una ragazza a piazza Garibaldi: extracomunitario in manette

L'accusa è di violenza sessuale: un 37enne originario dello Sri Lanka è stato ieri arrestato dai carabinieri nei pressi di piazza Garibaldi.

L'uomo aveva preso di mira una 24enne napoletana. Le si è avvicinato, poi ha cominciato a palpeggiarla provando ad avere, senza il suo consenso, un rapporto sessuale con lei.

La ragazza ha iniziato ad urlare, attirando l'attenzione dei soldati presenti in zona, i quali hanno subito avvertito i carabinieri.

I militari sono intervenuti d'urgenza, bloccando il cingalese e mettendolo in manette. Ora si trova in carcere. Alla vittima i medici hanno diagnosticato uno stato di ansia, giudicato guaribile in 3 giorni.