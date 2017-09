Tentato scippo a turisti francesi: 22enne algerino in manette

Ventiduenne algerino in manette, stamane. L'accusa per lui è tentata rapina e lesioni in concorso con altre persone ancora da identificare, nonché ricettazione.

L'episodio di cui si sarebbe reso protagonista è avvenuto ieri in via Poerio. Insieme ad alcuni complici il giovane avrebbe seguito un gruppo di turisti francesi: mentre gli altri lo coprivano, avrebbe aperto lo zaino di uno dei francesi per appropriarsi di una fotocamera.

La polizia aveva però assistito alla scena e stava per intervenire, quando il 22enne ha lasciato la macchina fotografica ed avvertito i complici per la fuga. È stato comunque bloccato in via Carbonara, questo mentre le altre persone con lui sono riuscite a scappare.

Nel corso della perquisizione, si è scoperto l'algerino avesse addosso anche un cellulare risultato esser stato rubato domenica scorsa ad una donna.