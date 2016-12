Autocisterna sospetta a piazza Garibaldi, allarme terrorismo rientrato

1 / 10

Un'autobotte sospetta denunciata come abbandonata stamane in piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale, ha fatto scattare la procedura antiterrorismo. Non si trattava di un attentato, ma l'intervento delle forze dell'ordine si è rivelato pronto e particolarmente rapido.

L'allerta è massima in questi giorni, naturalmente dopo quanto è tragicamente avvenuto a Berlino nell'attentato terroristico in cui è rimasta vittima anche una ragazza di origini campane.

Sul luogo si erano recate forze di polizia, militari e vigili del fuoco, ed era stata chiusa l'intera area al traffico sia veicolare che pedonale.

Il camion, un'autocisterna con targa bulgara, era stato parcheggiata nei pressi del presepe di ghiaccio in piazza Garibaldi. Il veicolo è stato perlustrato da cima a fondo senza che emergesse nulla di sospetto.

