Si accascia davanti al figlio e muore: tragedia nel cantiere della Metropolitana

Lavorava anche stamane, come suo solito, nel cantiere della stazione Garibaldi, quando è stato colto da un malore. Operaio di 56 anni, stamattina un uomo ha perso la vita per arresto cardiaco.

Era nell'area cantierizzata della metropolitana quando ha avvertito un forte dolore al petto. Ha immediatamente avvertito il figlio - operaio in cantiere con lui - e gli altri colleghi. Si è accasciato al suolo mentre veniva avvertito il 118.

Per lui non c'è stato nulla da fare. La Polfer non ha riscontrato alcuna anomalia nel cantiere, confermando si sia trattato di morte naturale. la salma è stata consegnata ai familiari.