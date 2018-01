Tragedia alla stazione centrale: 55enne si accascia al suolo e muore

Tragedia alla stazione centrale di Napoli. Intorno alle 15 un uomo si è accasciato al suolo nei pressi del binario 13, per perdere poco dopo la vita.

Cinquantacinque anni, era in compagnia di sua moglie e si stava avvicinando al treno che avrebbe dovuto prendere, quando ha iniziato a perdere sangue dal naso. Poi la situazione è degenerata.

I soccorsi sono arrivati immediatamente, e con loro gli agenti della polizia ferroviaria. Tutti i tentativi di rianimarlo sono però falliti, e i sanitari intervenuti non hanno potuto che constatarne il decesso.

Secondo quanto riportato dal Mattino, il malore che ha portato l'uomo alla morte potrebbe derivare da una neoplasia polmonare.

Proprio in questi giorni era montata la polemica – per la pubblicazione di alcune intercettazioni delle telefonate in cui si richiedeva l'intervento del 118 – per un episodio avvenuto, sempre a Napoli Centrale, nell'agosto del 2017. In quell'occasione perse la vita un 43enne affetto da Talassemia.