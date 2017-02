Pizza e cinema gratis per le famiglie indigenti, l'iniziativa dal 20 febbraio

Pizza gratis per le famiglie più indigenti. È l'iniziativa congiunta Acli e pizzeria-ristorante Franco (non lontano dalla Stazione Centrale di Napoli) per venire incontro alle necessità di chi ha bisogno.

Le Acli selezioneranno le famiglie che avranno diritto – oltre che alla serata in pizzeria – anche di un film al cinema per tutti. L'iniziativa partirà il 20 febbraio e proseguirà fino a giugno.

Nel locale, al menù in braille già disponibile da un anno, andrà presto ad affiancarsi una descrizione video del menù nella lingua dei segni ad opera dell'Ens (Ente nazionale sordi) di Napoli.