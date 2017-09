Scippata del Rolex e ferita: paura per una turista svizzera

Scippata di un Rolex da 10mila euro. Paura, intorno alle 18 di ieri, per una turista che passeggiava in via Carriera Grande.

La donna, una 69enne svizzera, è stata avvicinata da due uomini a piedi che le hanno strappato dal polso l'orologio e sono fuggiti a bordo di scooter. Soccorsa, la vittima è stata portata all'ospedale Loreto Mare dove i sanitari l'hanno medicata per una contusione al polso. Sulla vicenda indaga la polizia.