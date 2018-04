Anniversario Polizia, le celebrazioni al Maschio Angioino

Si sono tenuti oggi, al Maschio Angioino, i festeggiamenti per il 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Per l'occasione, il questore di Napoli Antonio De Iesu ha accolto le massime autorità civili, militari, religiose, e associazionistiche della città, nonché rivolto i suoi saluti alla famiglia di Franco Della Corte, il vigilante morto in seguito all'aggressione subita il 3 marzo scorsom e alle famiglie di Arturo e Gaetano, i ragazzini feriti dalle babygang a dicembre e gennaio scorso.

Presenti numerose scolaresche, per una kermesse che è stata musicalmente accompagnata dall'Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli diretta dal Maestro Giuseppe Mallozzi, e cui è stato fatto dono, dalla Pasticceria Poppella del Rione Sanità, di una torta a tema.

Numerosi gli stand allestiti: quello della polizia Scientifica, delle Fiamme oro, del Reparto Volo, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Postale, della Squadra Nautica dei Sommozzatori, della Sezione Artificieri, della sezione Cinofili e del Reparto a Cavallo. Sono inoltre stati schierati 3 plotoni della Polizia di Stato: quello della Questura, delle specialità e del Reparto Mobile. La cerimonia si è conclusa con il passaggio dell’Elicottero del VI Reparto Volo sulle note dell’Inno Nazionale.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati 50 uomini e donne della Polizia di Stato, che si sono distinti in varie operazioni di Polizia ed a cui il Questore ha manifestato il suo vivo apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente.