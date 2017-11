Spaccio, pregiudicata arrestata due volte in sei giorni

Una pusher di 32 anni è stata ieri messa in manette per la seconda volta in sei giorni dalla polizia del Commissariato di San Ferdinando. È accusata di essere responsabile, in concorso con suo fratello, di detenzione e spaccio di cocaina.

La donna è stata sorpresa in Piazza Municipio, nei pressi di un noto ristopub. Lì, in sella ad uno scooter, dialogava con un giovane al quale stava consegnando un involucro. Il comportamento sospetto ha portato degli agenti di polizia ad avvicinarsi ed a fermarla. Era in possesso – nascoste nel reggiseno – di sei dosi già confezionate e di un involucro dal quale se ne sarebbero poi potute ricavare un'altra ventina.

È tata trovata in possesso anche della somma di circa 500 euro, ritenuta provento della sua attività illegale. Già dopo il suo arresto il 17 novembre scorso era stata sottoposta all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Verrà giudicata per direttissima.