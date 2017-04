Piazza Municipio, scatta la protesta: "Da oggi presidio permanente"

Il "Movimento Disoccupati 7 novembre" è da stamane in piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli, dove ha allestito un gazebo. Sarà presidio permanente, spiegano gli attivisti. "Dopo tre anni di lotta, risposte concrete per l'occupazione": è la richiesta che fanno al sindaco a mezzo striscione.

I manifestanti chiedono l'utilizzo dei fondi europei per lavori di pubblica utilità iniziando con progetti pilota, l'avvio di programmi metropolitani sul lavoro a partire dall'ampliamento delle piante organiche di personale destinato ai servizi pubblici, percorsi di aggiornamento e formazione, nonché soluzioni immediate in attesa di un lavoro stabile, come un reddito minimo garantito.

