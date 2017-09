"Un uomo ha tentato di violentarmi": paura per una 27enne orientale

Ventisette anni, di nazionalità cinese, una ragazza è stata medicata all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta per contusioni, escoriazioni e un forte stato di ansia.

Secondo quanto raccontato dalla giovane, pare sia rimasta vittima di un tentativo di violenza sessuale lungo corso Umberto intorno alle 6 di stamattina.

Camminava da sola in direzione piazza Garibaldi quando un uomo di origini africane le avrebbe fatto alcune pesanti avances ed al suo rifiuto l'avrebbe palpeggiata. La violenza non è stata consumata ma la giovane era in forte stato di choc. Indagini delle forze dell'ordine in corso. A riportare la notizia, il Mattino.