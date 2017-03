Raid in piazza Municipio: distrutte vetrine accanto al Comune

Il raid è avvenuto la scorsa notte, nella centralissima piazza Municipio. Vetrine in frantumi, colpite con una pesante pietra. La vittima, questa volta, è il tabacchi di fianco all'ingresso di Palazzo San Giacomo, sede del Comune.

"Pensavo che qui accanto al Municipio il mio tabacchi fosse immune da atti del genere – spiega all'Ansa Gennaro, il titolare – ma a quanto pare non è così. Ci sono in giro telecamere che se funzionano avranno registrato quanto accaduto all'una di notte. Certo, per portare questo masso, ci vogliono almeno due persone ed è inverosimile che nessuno, ripeto nell'area del Comune, li abbia fermati".

Dopo il clamore suscitato dalla vicenda di Poppella alla Sanità, altri esercizi commerciali sono rimasti vittima di raid di dubbia natura. Negli ultimi giorni, sono state distrutte vetrine anche ad un noto ristorante giapponese in una traversa di via Roma, e ad un esercizio commerciale di via Chiaia.

FOTO ANSA