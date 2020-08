Corso Vittorio Emanuele, dopo i lavori addio alle strisce bianche

Proseguono i lavori al corso Vittorio Emanuele di rifacimento del manto stradale con l'apposizione dell'asfalto nel tratto che va dalla funicolare centrale sino al confine con piazza Mazzini.

Da un giorno all'altro sono "spariti" i parcheggi bianchi gratuiti per le auto, si parla di diverse decine di posti, e gli stalli per gli scooter, visto anche l'allargamento del marciapiede. Inizialmente si pensava ad una misura momentanea valida solo durante lo svolgimento dei lavori, ma a quanto pare sarebbe stato deciso di eliminare per sempre le strisce bianche per consentire al flusso veicolare di scorrere con maggiore libertà in un tratto di strada da tempo attanagliato dal problema traffico.

Tra l'altro pare che siano stati ripristinati in questi giorni i vecchi cartelli stradali, rimossi durante i lavori, generando grande confusione per automobilisti e centauri che si sono visti recapitare multe difficilmente comprensibili. "Mi hanno multato, senza lasciarmi il verbale sul parabrezza del mio motorino, nonostante i segnali dicano che in quel tratto si possa ancora parcheggiare", denuncia un residente.

Parcheggiare un'auto nei garage privati del tratto interessato dai lavori ha costi non da poco, 140-150 euro al mese per le car family a salire poi per le vetture di dimensioni maggiori. Per gli scooter i prezzi oscillano tra i 30 e i 50 euro. Con la riduzione dei parcheggi pubblici saranno soprattutto loro a beneficiare dell'azzeramento delle strisce bianche.