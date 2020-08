Riapre il Kestè dopo mesi di chiusura: "Che emozione"

Dopo alcuni mesi di chiusura dovuti all'amergenza Covid-19 e alla denuncia per il degrado nelle strade che ospitano il locale, Fabrizio Caliendo, proprietario del Kestè (storico locale situato in via San Giovanni Maggiore Pignatelli) ne ha annunciato la riapertura.

"Dal 3 settembre riapro il Kesté! Mammamà che emozione. In questi mesi sono successe cose incredibili. Ritornare al Kesté è una di quelle. Ho bisogno di sentire tutto l'affetto dei miei amici. Bimbi sperduti siete pronti a conquistare il largo delle Sirene? Se anche a te è venuta una irresistibile voglia di volare e vuoi entrare nel clan, scrivimi in privato. Non ti senti più un bimbo sperduto? Peccato!!".